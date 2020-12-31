شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الأمطار تزين أجواء الجوف والان نبدء بالتفاصيل

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، أمس، على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها والمراكز التابعة، كما شملت محافظتي دومة الجندل وطبرجل ومراكزها، ومركز صوير والمراكز التابعة له. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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