شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مركز اللقاحات بجدة والان نبدء بالتفاصيل
واستمع د. الربيعة لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه من آلية التخزين للقاح، إضافة إلى زيارته للعيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.
والتقى وزير الصحة بعدد من المواطنين والمقيمين أثناء تواجدهم في أماكن الانتظار لأخذ اللقاح والذين أشادوا بالخدمات المقدمة من قبل الوزارة وطرق العناية بهم، مؤكدين أنها تضاهي المراكز العالمية وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة. وأكد أهمية دور العاملين بالمركز والسعي لتحقيق الهدف المأمول لأخذ اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين وتقديم العناية الصحية لهم.
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