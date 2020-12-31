شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مركز اللقاحات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

وقف وزير الصحة د. توفيق الربيعة أمس، على سير العمل بمركز لقاح كورونا بمحافظة جدة، رافقه مدير الشؤون الصحية د. مشعل السيالي وعدد من قياديي صحة جدة، واطلع على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى آلية العمل المتبعة، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة والتحقق منها والتي وضعت من قبل وزارة الصحة.

واستمع د. الربيعة لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه من آلية التخزين للقاح، إضافة إلى زيارته للعيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

والتقى وزير الصحة بعدد من المواطنين والمقيمين أثناء تواجدهم في أماكن الانتظار لأخذ اللقاح والذين أشادوا بالخدمات المقدمة من قبل الوزارة وطرق العناية بهم، مؤكدين أنها تضاهي المراكز العالمية وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة. وأكد أهمية دور العاملين بالمركز والسعي لتحقيق الهدف المأمول لأخذ اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين وتقديم العناية الصحية لهم.