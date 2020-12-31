شكرا لقرائتكم خبر عن 250 متطوعا يكافحون «الفيروس» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة محافظة الأحساء ممثلة في إدارة التطوع البلدي وبمشاركة نحو 250 متطوعا ومتطوعة، تفعيل مبادرات وبرامج التوعية والخدمة الاجتماعية ضد فيروس كورونا المستجد ، وفقاً للبروتوكولات والاحترازات المُقرّة من الجهات ذات الشأن، وذلك في مختلف المرافق والمواقع العامة والخاصة، التي تشهد نسبة ارتياد عالية من أفراد المجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أن خطط إدارة التطوع تتركز على خدمات ومسؤوليات القطاع البلدي، ومنها ما يتعلق بالمشاركة في البرامج والخطط التنفيذية للحد من انتشار الجائحة خدمةً للوطن.

يذكر أن الأمانة وعبر إدارة التطوع البلدي فعّلت مؤخراً يوم التطوع البلدي بإقامة 20 مبادرة تطوعية في أرجاء الحاضرة، كما وقّعت مذكرة شراكة وتعاون مع إحدى الشركات تستهدف دعم العمل التطوعي بالمحافظة سعياً من الأمانة إلى تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع.