شكرا لقرائتكم خبر عن «تطمن» تخدم 26 ألفا بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 26.504 أشخاص من خدمات عيادات «تطمن» في محافظة حفر الباطن، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد «COVID 19» المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.