شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات بين السعوديين في زلزال طوكيو والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت السفارة لـ«اليوم»، أنها تتابع آثار الزلزال في محافظة إيباريكي، شمال شرق العاصمة طوكيو، مؤكدة أن هاتف طوارئ شؤون السعوديين يعمل على مدار الساعة يوميًا لاستقبال الحالات.
وأهابت السفارة بجميع المواطنين التقيّد بجميع التحذيرات التي تُصدرها السلطات المحلية فيما يتعلق بالكوارث والأرصاد الجوية، لافتة إلى أن السعوديين المتواجدين في اليابان عددهم قليل، بعد عودة الكثير منهم إلى المملكة خلال الفترة السابقة، إثر جائحة كورونا.
ودعت الجميع إلى التواصل مع السفارة في حال حدوث أي مكروه عبر الأرقام المعلنة عبر حسابها في «تويتر».
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