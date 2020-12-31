شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن أكثر من 400 ألف مواطن استفادوا من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية، خلال الـ3 أعوام الماضية، بينهم أكثر من 180 ألف مواطن خلال هذا العام. وأضاف، خلال زيارته سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العملية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة -رعاها الله- على تسهيل تملك الأسر السعودية للسكن بخيارات متنوعة وإجراءات ميسّرة.

من جهته، أشاد سماحة المفتي العام للمملكة، بجهود وزارة الإسكان وتسهيلاتها المتنوعة في سبيل خدمة المواطنين، وتيسير تملّكهم المساكن مستفيدين من الإنجازات المتحققة لدى الوزارة في الفترة الماضية التي كان لها الأثر الكبير على المجتمع وأفراده.

ودعا سماحة المفتي العام للمملكة، الله «سبحانه وتعالى» أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومتهما الرشيدة، خير الجزاء على التوجيهات ببذل الجهود الكبيرة لتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين.