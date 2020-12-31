شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، أشاد سماحة المفتي العام للمملكة، بجهود وزارة الإسكان وتسهيلاتها المتنوعة في سبيل خدمة المواطنين، وتيسير تملّكهم المساكن مستفيدين من الإنجازات المتحققة لدى الوزارة في الفترة الماضية التي كان لها الأثر الكبير على المجتمع وأفراده.
ودعا سماحة المفتي العام للمملكة، الله «سبحانه وتعالى» أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومتهما الرشيدة، خير الجزاء على التوجيهات ببذل الجهود الكبيرة لتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين.
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