المملكة: نرفض أي تدخلات في شؤوننا القضائية

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وأوضح المندوب الدائم في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- واهتمام مباشر من سمو ولي عهده الأمين. وطالب «الواصل» المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.
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