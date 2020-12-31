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المملكة: نرفض أي تدخلات في شؤوننا القضائية

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أكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف د. عبدالعزيز الواصل أن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان، مشددًا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد.

وأوضح المندوب الدائم في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، أن المملكة اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- واهتمام مباشر من سمو ولي عهده الأمين. وطالب «الواصل» المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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