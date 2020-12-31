شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيس بوركينا فاسو بإعادة انتخابه والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.

وقال الملك المفدى: «تلقينا ببالغ السرور نبأ إعادة انتخابكم رئيساً لبوركينا فاسو، ويسرنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن تهانينا الصادقة وأمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، وأن نشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين. راجين لكم دوام الصحة والسعادة، ولشعب بوركينا فاسو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار». وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبلاده. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت ببالغ السرور نبأ إعادة انتخابكم رئيساً لبوركينا فاسو، ويسرني بهذه المناسبة أن أعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح. راجياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب بوركينا فاسو الشقيق التقدم والرقي».