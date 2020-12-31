شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 3330 سيدة بـ«الماموجرام» خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أجرى مركز «مي الجبر» للكشف المبكر عن الأورام، التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، 3330 فحصًا للسيدات، بـ«الماموجرام»، منذ انطلاقته قبل عام، وحتى الآن، إضافةً إلى 860 تصويرًا تليفزيونيًا تشخيصيًا.

وأكدت مدير مركز مي الجبر وقائد مسار الكشف المبكر لسرطان الثدي د. نور النعيمي، خلال الاحتفال بمرور عام على تدشين المركز، أنه تم اكتشاف إصابة قرابة 23 سيدة بالسرطان في مراحل مختلفة، وأن المركز يؤدي دورًا رئيسيًا في تطبيق مسار الكشف المبكر عن أورام الثدي، تحت إشراف التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية.

من جهته، أكد المدير العام التنفيذي بالإنابة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام د. رأفت التركي أن الخدمات الطبية والكشف المبكر عن الأورام شهد قفزة نوعية في مستوى الخدمات والتجهيزات التي تُسهم في الكشف المبكر عن الأورام، وتبشّر المستويات الحالية بمستقبل أفضل في مجال علاج الأورام وطرق الكشف المبكر والعلاج.

وأوضح د. التركي أنه يتم تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدي للمواطنين والمقيمين مجانًا، ومركز قراءة للتجمع الصحي الأول، إضافة إلى مركز عمل لأشعة الماموجرام التشخيصية وأخذ الخزعات.