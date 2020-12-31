شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأمير محمد بن فهد تسجل 8 براءات اختراع والان نبدء بالتفاصيل

سجلت جامعة الأمير محمد بن فهد، 8 براءات اختراع في المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، واختيرت الـ 8 براءات اختراع في المجالات الهندسية والتقنية من أصل 47 طلبا تقدمت بها الجامعة للمكتب خلال السنتين الماضيتين.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار التحول الإستراتيجي للجامعة نحو التركيز بشكل أكبر على نشر البحث العلمي وتطويره، وكذلك الاعتمادات الأكاديمية العالمية والمحلية لبرامج الجامعة المختلفة.

وتسعى الجامعة من خلال مراكز البحث لديها في الحصول على عدد أكبر من براءات الاختراع؛ سعيا للوصول إلى قائمة أفضل 100 جامعة في العالم والتي تصدرها الأكاديمية الوطنية للمخترعين بأمريكا National Academy of Inventors حيث وضعت الجامعة خططها التنفيذية لتحقيق ذلك.

وبمجرد حصول الجامعة على الـ 8 براءات اختراع بدأت بوضع الخطط التنفيذية لوضع هذه البراءات موضع التنفيذ، وتحويلها إلى مشاريع تدعم الاقتصاد الوطني، إذ تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب هذه البراءات تمهيدا للتواصل مع الجهات التي قد تستفيد من نتائج هذه البراءات.

وأكد رئيس الجامعة د. عيسى بن حسن الأنصاري أن الجامعة تمضي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية العالمية والتي سترتقي بالجامعة إلى مصاف الجامعات المرموقة خاصة في ظل الدعم الذي يتلقاه التعليم العالي الأهلي من حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة التعليم والتي لا تألو جهدا في دعم مثل هذه الإنجازات.

من ناحيته، صرح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. فيصل بن يوسف العنزي بأن الجامعة تسير وفق خطة إستراتيجية تقودها في أن تصبح جامعة متميزة على المستويين المحلي والعالمي وتشكل إضافة للتعليم العالي على مستوى العالم.