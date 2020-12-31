شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة ميدانية لتجهيزات «الصقور 2» والان نبدء بالتفاصيل

تفقد الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، بحضور أمين المحافظة م. خلف العتيبي، التجهيزات الخاصة بمهرجان الصقور الثاني، واطلع على سير العمل في الموقع.

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