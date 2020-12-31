شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حملة «الخوارج شرار الخلق» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه إلى شرح عن الحملة، قدّمه، موضحًا ما تتضمنه هذه الحملة من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وغيرهم من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة، والعمل على تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية، تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.
وأشاد سموه بفعاليات الحملة، ودعا الله بنجاحها، مؤكدًا على كافة الجهات ذات العلاقة لدعمها لتؤتي ثمارها.
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