شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حملة «الخوارج شرار الخلق» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

دشّن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، أمس، فعاليات الحملة التوعوية «الخوارج شرار الخلق»، والتي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة، وذلك خلال استقباله رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء الشيخ السبيت.

واستمع سموه إلى شرح عن الحملة، قدّمه، موضحًا ما تتضمنه هذه الحملة من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وغيرهم من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة، والعمل على تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية، تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

وأشاد سموه بفعاليات الحملة، ودعا الله بنجاحها، مؤكدًا على كافة الجهات ذات العلاقة لدعمها لتؤتي ثمارها.