شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنتين وإغلاق 5 ورش مخالفة غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، شاحنتين، تلقيان الأنقاض في الأماكن الممنوعة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية لتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وأغلقت إدارة المراقبة والنظافة، 5 ورش، مع التوضيح لأصحاب الورش الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية، وذلك ضمن حملاتها على الورش بالمنطقة الصناعية.

من ناحيتها، أغلقت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، محل «بقالة»، ورصدت مخالفات صحية في منشآت أخرى، وتواصل البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة.