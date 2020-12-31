شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاحنتين وإغلاق 5 ورش مخالفة غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأغلقت إدارة المراقبة والنظافة، 5 ورش، مع التوضيح لأصحاب الورش الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية، وذلك ضمن حملاتها على الورش بالمنطقة الصناعية.
من ناحيتها، أغلقت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، محل «بقالة»، ورصدت مخالفات صحية في منشآت أخرى، وتواصل البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شاحنتين وإغلاق 5 ورش مخالفة غرب الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.