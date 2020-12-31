شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: النقل العام من ركائز صناعة الاقتصاد المتنوع والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالدور الهام للنقل العام في تعزيز منظومة الخدمات اللوجستية، ودعم الصناعات الوطنية، وفق ما رسمته رؤية المملكة 2030.

وبين سموه، خلال لقائه مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة الشرقية م. عثمان العثمان، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، أن النقل العام يعد واحدة من ركائز صناعة الاقتصاد المتنوع، تسهم في تعزيز التجارة البينية، والتبادل الاقتصادي، إضافة لدور النقل العام في تحقيق مفاهيم الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة استغلال الطرق والمسارات المخصصة للنقل.

وأشار سموه إلى ضرورة تكثيف الجهود الرقابية، وتوعية المجتمع بآليات الإبلاغ عن المخالفات، وحث المجتمع على تقديم المقترحات التطويرية لقطاعات النقل العام، متمنيا سموه للهيئة والعاملين فيها التوفيق في مهام عملهم.

من جهته قدم مدير فرع هيئة النقل العام شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما للهيئة وانطلاقة أعمال فرعها في المنطقة، مبينا أن الهيئة تعمل مع مختلف القطاعات لتعزيز دور النقل العام في التنمية الاقتصادية، وتعزيز معايير السلامة والأمن في العمليات التشغيلية.