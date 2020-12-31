شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يطلع على تطبيق «نافكس» الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على تطبيق «نافكس»، الذي يقوم على استضافة معارض افتراضية، وذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، مؤسس التطبيق بندر السفير، وفريق التطبيق.

وأكد سموه أن المملكة تمضي قدمًا نحو التحوّل لاقتصاد رقمي منافس، يبتكر خدمات رقمية، ويعزز قيمة التقنية في الخدمات اليومية، مشيرًا إلى أهمية استثمار الفرص التي أتاحتها جائحة «كورونا»، وتطوير خدمات رقمية فاعلة تسهم في صناعة التحول للمجتمع الرقمي، وتوفير تلك الخدمات بكفاءة عالية وموثوقية، والحرص على استطلاع آراء المستفيدين لتطوير التطبيق وخدماته، والتخطيط للمنافسة على المستويَين المحلي والإقليمي وصولًا إلى العالمية، متمنيًا سموه للقائمين على التطبيق التوفيق في مهام عملهم.

من جهته، قدّم مؤسس التطبيق بندر السفير شكره لسمو نائب أمير الشرقية على ما تفضّل به سموه من توجيهاتٍ كريمة، وحرصه على دعم الأفكار الوطنية، مشيرًا إلى أن توجيهات سموه أنارت لفريق التطبيق الطريق، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتطبيق، مبينًا أن التطبيق ما زال في بدايته، ويعمل على استضافة وتطوير فعاليات رقمية بما يواكب تطلعات المستفيدين والزوار.