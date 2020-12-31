شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 800 «علبة تبغ».. و5 آلاف ريال غرامة للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

اتلفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع بصحة المنطقة الشرقية، 800 علبة مخالفة، وحررت مخالفات 5000 ريال لكل محل مخالف، حسب النظام، وذلك ضمن جولاتها الرقابية بأحد الأسواق في الخبر، إضافةً إلى إتلاف كمية من «الشيشة الإلكترونية»، والنكهات المخالفة لبيعها أو توزيعها.

وأشارت إلى أن فريق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ سيستمر بجولاته الدورية على محال بيع الجراك والمعسل والبقالات لضبط مخالفات النظام، وسيطبق لائحته التنفيذية مباشرة من خلال التطبيق الإلكتروني «مكافحة التبغ» دون تساهل.

وأكدت أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تستهدف حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، خصوصاً صغار السن، للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم.

وأضافت إن اللجنة وجه بتشكيلها أمير المنطقة الشرقية وتضم في عضويتها كلا من ممثل وزارة الصحة «مدير مكافحة التدخين» بصحة الشرقية، وممثل فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية، وممثل فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشرقية، إضافةً إلى ممثل الأمن «شرطة المنطقة الشرقية».