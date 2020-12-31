شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة القدرات التنافسية لخريجي جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وذكر د. القاضي أن هذه المذكرة جاءت لتؤكد دور الجامعة المهم في سبيل تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية، بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، التي تخدم طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتستهدف المذكرة تدريب وتأهيل خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين السعوديين والباحثين عن العمل لزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وتقديم العروض الخاصة على الدورات التدريبية لخريجي الجامعة، والطلاب المتوقع تخرجهم.
وأضاف إن هذه المذكرة ستعزز برامج مركز الخريجين والتنمية المهنية في برنامج التوظيف الجامعي من خلال الاستفادة من البرامج والخدمات لتحقيق هدف الجامعة بتدريب الخريجين المنتهي بالتوظيف لزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتعزيز أحد برامج مركز الخريجين والتنمية المهنية برنامج التنمية المهنية بتقديم دورات تدريبية مجانية للخريجين والمتوقع تخرجهم، ومشاركة الشركات المتعاقدة مع الشركة عن طريق المركز بتوفير فرص العمل المختلفة عن طريق تزويد الشركات ببيانات الخريجين.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة القدرات التنافسية لخريجي جامعة الإمام عبدالرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.