شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة القدرات التنافسية لخريجي جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

وقّع وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي، ممثلة بمركز الخريجين والتنمية المهنية، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة تطوير المهارات لخدمات الأعمال، والتي مثّلها الرئيس التنفيذي د. عبدالله الشريف، بحضور مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية د. أماني البحر، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام م. طفيل اليوسف، وذلك برعاية رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش.

وذكر د. القاضي أن هذه المذكرة جاءت لتؤكد دور الجامعة المهم في سبيل تحقيق الأهداف والرؤى المستقبلية، بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، التي تخدم طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتستهدف المذكرة تدريب وتأهيل خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين السعوديين والباحثين عن العمل لزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وتقديم العروض الخاصة على الدورات التدريبية لخريجي الجامعة، والطلاب المتوقع تخرجهم.

وأضاف إن هذه المذكرة ستعزز برامج مركز الخريجين والتنمية المهنية في برنامج التوظيف الجامعي من خلال الاستفادة من البرامج والخدمات لتحقيق هدف الجامعة بتدريب الخريجين المنتهي بالتوظيف لزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتعزيز أحد برامج مركز الخريجين والتنمية المهنية برنامج التنمية المهنية بتقديم دورات تدريبية مجانية للخريجين والمتوقع تخرجهم، ومشاركة الشركات المتعاقدة مع الشركة عن طريق المركز بتوفير فرص العمل المختلفة عن طريق تزويد الشركات ببيانات الخريجين.