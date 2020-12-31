شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح المرحلة الثالثة من كورنيش الخبر الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر الشمالي، بحضور أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ومحافظ الخبر سليمان الثنيان، ورئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، وعدد من قيادات الأمانة والمسؤولين في المنطقة.

ممرات وساحات

وتجول سموه على ممرات وساحات المشروع، واستمع إلى إيجاز عن جهود أمانة المنطقة الشرقية لتطوير مساحة المشروع، والعناصر الجمالية والترفيهية التي ضمها المشروع، إضافة إلى الخدمات العامة التي ستقدم للزوار، والمشروعات الاستثمارية الداعمة للمشروع.

وجهة جاذبة

ونوه سموه بالدعم الكريم من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- للمشروعات السياحية والترفيهية، وتحويل شواطئ المنطقة الشرقية إلى وجهة جاذبة، تضم مرافق ترفيهية وسياحية، وتعظم قيمة الأصول الاستثمارية، وتوفير متنفس لأهالي المنطقة، يعزز مفاهيم جودة الحياة، مؤكدا ضرورة تكثيف جهود التوعية للمحافظة على المرافق العامة، والتأكد من تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

بنى تحتية

من جهته، ثمن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية افتتاح المرحلة النهائية من كورنيش الخبر الشمالي، التي تأتي ضمن توجيهات سموه وسمو نائبه الكريم بتقديم أفضل الخدمات، وتهيئة البنى التحتية للمواطنين والمقيمين في المنطقة وكذلك تقديم أفضل الخدمات البلدية، مبينا أن المشروع يأتي ضمن مشروعات وبرامج الأمانة التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتساهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، الذي يتماشى مع برنامج جودة الحياة 2020 الذي أطلق كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يعتبر أيضا إضافة جديدة للأماكن السياحية في المنطقة الشرقية تعزز مكانتها على الخارطة السياحية في المملكة، وحظي باهتمام كبير وأصبح وجهة رئيسية للمستثمرين من خلال إقامة عدد من المشاريع الترفيهية والخدمية من مطاعم ومقاهٍ على امتداد الواجهة البحرية.

مسطحات خضراء

فيما أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير كورنيش الخبر يصل طولها إلى 1200 متر، وبمساحة إجمالية تزيد على 138000 م2، وتحتوي على مسطحات خضراء تزيد مساحتها على 25000 م2، وأشجار يزيد عددها على 1300 شجرة، فيما تحتوي على ما يزيد على 230 ألف زهرة، وممرات مشاة بمحاذاة البحر، وكراسٍ للجلوس، ومجموعتي ألعاب أطفال، إضافة إلى ألعاب دمج للأطفال ذوي الإعاقة، ودورات مياه، ومواقف للسيارات.

خدمات عامة

وأكد أنها تضم منطقة بلازا بمساحة 2488 م2، بالإضافة إلى تخصيص مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع للمشاريع الاستثمارية في الكورنيش، فيما تم توفير عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة للزوار من المقيمين والسياح، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد من المقومات الرئيسية لتحسين مستوى جودة الحياة في الخبر، وأن طول مشروع كورنيش الخبر الشمالي بكافة مراحله يتجاوز 3.500 م، بمساحة إجمالية تزيد على 310 آلاف متر مربع.