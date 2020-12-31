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فيديو.. الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عثمان القصبي، أمس الأربعاء، الفئات المستثناة من الحصول على التأمين الصحي الملزم بتوفيره صاحب العمل لموظفيه.
وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”: إن نظام المجلس ينص أن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه مواطنين أو غير مواطنين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام “الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، والبنات غير المتزوجات غير العاملات”.
وأوضح أن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل، هم المرافقون لغير السعوديين “الوالدان، الإخوة، الأخوات”، حيث يلزم الموظف الذي يكفلهم بالتأمين لهم، وذلك حسب إلزامية نظام الضمان الصحي التعاوني بأن كل من يكفل مقيما يشترك لصالحه في الضمان الصحي.
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