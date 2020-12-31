شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر الخليج 365: تحويل صكوك العقارات إلكترونية.. مجاناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما يعمل عدد من المكاتب غير المرخصة وتجار الشنطة على مهمة تحديث صكوك عقارات المواطنين والمواطنات بمقابل مالي، أكدت مصادر عدلية أن خدمة تحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلكترونية مجانية متاحة للجميع عبر منصة وزارة العدل (ناجز)، وحذر مختصون وقانونيون من اللجوء لأي مكاتب خدمات غير مرخصة وتمكينها من الأرقام السرية لمنصة «أبشر» لا سيما أن أي عملية تتعلق بالعقار تكون من خلال النفاذ الوطني ومنصة «أبشر»، اللتان تحتاجان إلى رموز سرية.

‏ونفت مصادر "الخليج 365" ما تتداوله منصات التواصل الاجتماعي عن تحديث الصكوك بمقابل مالي اعتبارا من العام القادم، مشيرة إلى مجانية الخدمة من وزارة العدل، علماً بأن التحديث متاح إلكترونيا في موقع وزارة العدل من خلال خطوات مبسطة تبدأ باختيار أيقونة تحديث الصكوك وتعبئة بيانات الصك وإرفاقه عبر المسح الضوئي لجميع الصفحات ومن ثم تصل رسالة إحالة إلى كاتب العدل لإنهاء الإجراء دون الحاجة لأي مراجعة حيث يتحدث الصك إلكترونيا.

وأكدت بأن الموثقين المعتمدين لدى وزارة العدل يقدمون خدمات التوثيق على مدار الساعة بأعلى درجات الأمان والموثوقية، وهي خدمات خاصة تتيح للمواطن والمقيم الاستفادة من خدمات كتابات العدل عبر الموثقين المرخصين بمقابل مادي، في حين أن جميع الخدمات التي يقدمها الموثقون تظل متاحة مجانا في وكالات العدل أو البوابة الإلكترونية، ويقدم الموثقون والموثقات خدمات بمقابل مادي أبرزها تحرير الوكالات وفسخها، الرهن العقاري، فك الرهن العقاري، إفراغ الصكوك العقارية بالبيع والشراء، الإقرار بالدين، التنازل عن الدين، سداد الدين كليا أو جزئيا، وتوثيق عقود تأسيس الشركات.

وبحسب وزارة العدل، تتمثل خطوات طلب خدمة الإفراغ العقاري في الدخول على تطبيق الموثق للهواتف الذكية وإدخال رقم الجوال ورمز التفعيل، ثم اختيار طلب توثيق جديد، واختيار خدمة الإفراغ العقاري، وتحديد مدينة مقدم الطلب.

وأوضحت وزارة العدل أن متطلبات الإفراغ العقاري عبر الموثقين تتمثل في توفير بيانات الصك العقاري، وهويات البائع والمشتري، وتوفير بيانات الوكالة في حال كان أحدهما وكيلاً، وأصل مبلغ قيمة العقار إن كان شيكًا مصدقاً فيحضر أصل الشيك، أو أصل الحوالة مختومة من البنك إن كان المبلغ عن طريق الحوالة.