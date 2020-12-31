شكرا لقرائتكم خبر عن الرويلي يباشر مهماته سفيرا للمملكة في باريس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي إلى باريس أمس (الأربعاء) لمباشرة مهمات عمله الجديد سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة العربية السعودية لدى فرنسا.

وكان في استقباله مندوب المراسم في وزارة الخارجية الفرنسية القائم بأعمال السفارة بالإنابة سعد النفيعي، وعدد من أعضاء السفارة.

ويباشر السفير السابق لدى مملكة الدنمارك وجمهورية ليتوانيا فهد بن معيوف الرويلي مهماته بعد أكثر من سنة من مغادرة سفير المملكة العربية السعودية الدكتور خالد العنقري باريس، والذي خلفه لتولي شؤون سفارة المملكة العربية السعودية بباريس القائم بالأعمال سعد النفيعي.