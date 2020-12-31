شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشتري يوضح " هل تنتهي عدة الأرملة بسقوط الحمل أم لا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، موقف المرأة المعتدة، التي مات عنها زوجها وكانت حاملا وأجهضت، وهل تنتهي عدتها بسقوط حملها الذي كان عمره شهرين أم لا.

وقال الشتري: " المرأة المتوفى عنها زوجها لها أحوال، فإذا كانت حاملا عند وفاة الزوج تعتد عند وضع الحمل مهما كانت المدة ".

وتابع: " والحالة الثانية إذا لم تكن حاملا فتعتد 4 أشهر و10 أيام، لكن لو قدر أنها أسقطت ننظر فإن تبين فيه أعضاء آدمية فالعدة تنتهي " .

وأضاف: " أما إذا كان ما سقط ليس فيه أعضاء آدمية، فلاتنتهي عدتها بذلك لأن هذا مجرد علقة برحمها، وطالما الحمل كان شهرين فهو لم يتخلق بعد، فعليها انتظار 4 أشهر و10 أيام ".