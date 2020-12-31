شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من " التعليم " على واقعة ملفات الطلاب الملقاة في الطريق بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

علق المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن إبراهيم السليمان، اليوم الأربعاء، على قيام الإدارة بإتلاف أي ملفات تحتوي على وثائق رسمية "أصول" للطلاب أو غيرهم، قائلا:" معلومات لا أساس لها من الصحة ".

وأوضح " السليمان"، أنه يتم حفظها لحين تسليمها عهدة لصاحبها، مبينا أن الإدارة ستقوم بالتحقق من مرجعية هذه الوثائق، وفي حال كونها تابعة لإدارة التعليم ستحال للجنة الإتلاف المختصة لاتخاذ ما يلزم نظامًا.

يذكر أن أحد المواطنين عثر أثناء خروجه في نزهة عائلية بالمحافظة، على عدد من الملفات الخاصة بالطلاب ملقاة في الطريق، وبها مستندات تخص أولياء الأمور مثل صورة الهوية الوطنية وسجل الأسرة.