شكرا لمتابعة خبر عن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عثمان القصبي، اليوم الأربعاء، تفاصيل الفئات المستثناة من الحصول على التأمين الصحي الملزم بتوفيره صاحب العمل لموظفيه.

وأضاف " القصبي "، خلال مداخلة هاتفية على قناة " الإخبارية "، أن نظام المجلس ينص أن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه مواطنين أو غير مواطنين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام " الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، والبنات غير المتزوجات غير العاملات ".

وأوضح أن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل، هم المرافقون لغير السعوديين " الوالدان، الإخوة، الأخوات "، حيث يلزم الموظف الذي يكفلهم بالتأمين لهم، وذلك حسب إلزامية نظام الضمان الصحي التعاوني بأن كل من يكفل مقيما يشترك لصالحه في الضمان الصحي.