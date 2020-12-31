الارشيف / اخبار السعوديه

الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عثمان القصبي، اليوم الأربعاء، تفاصيل الفئات المستثناة من الحصول على التأمين الصحي الملزم بتوفيره صاحب العمل لموظفيه.

وأضاف " القصبي "، خلال مداخلة هاتفية على قناة " الإخبارية "، أن نظام المجلس ينص أن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه مواطنين أو غير مواطنين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام " الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، والبنات غير المتزوجات غير العاملات ".

وأوضح أن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل، هم المرافقون لغير السعوديين " الوالدان، الإخوة، الأخوات "، حيث يلزم الموظف الذي يكفلهم بالتأمين لهم، وذلك حسب إلزامية نظام الضمان الصحي التعاوني بأن كل من يكفل مقيما يشترك لصالحه في الضمان الصحي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا