‏شاهد .. ‎#مضاربة عنيفة بين مجموعة من الشباب و حراس الأمن في ‎#الرياض

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ألقت شرطة الرياض القبض على ٤ أشخاص مخالفين للإجراءات الإحترازية اعتدوا على الحراسات الأمنية بأحد المجمعات التجارية





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