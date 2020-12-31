وزارة الإسكان .. توقف إستقبال طلبات منتج تمويل عقار قائم و تكشف التفاصيل

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صرحت وزارة الإسكان إنه بدءًا من تاريخ 1/1/ 2021 سيتم إيقاف إستقبال طلبات منتج تمويل عقار قائم و أوضحت انها ستواصل تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم، للحصول على مختلف الحلول السكنية التي يُوفرها برنامج سكني .

و أوضحت أيضاً عن المقصود بإيقاف منتج “دعم التمويل القائم”؟

حيث صرحت أيضاً أن المقصود بها العقود هي الموقعة مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار الوزارة، أما الشراء من السوق أو البناء الذاتي ما زال متاح و مستمر لجميع مستفيدي برنامج سكني.

