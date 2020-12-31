يشمل خمسة مسارات رئيسة.. «التقاعد» تدشن «تقدير»

دشّن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس اليوم برنامج «تقدير»، وذلك استجابة لتطلعات المتقاعدين وأسرهم لعروض متنوعة تحقق احتياجاتهم وترضي توقعاتهم بخدمات حصرية عبر مسارات متنوعة تغطي المجالات الخدمية المختلفة.

وأكد النحاس، أن برنامج تقدير أحد برامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة؛ حيث نجحت المؤسسة بعقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ليتجاوز عدد الشركاء أكثر من (400) شريك في مختلف المجالات والقطاعات في مناطق المملكة كافة.

يعد البرنامج إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتقاعد لخدمة عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، ويشتمل على خمسة مسارات رئيسة؛ وهي: مسار مزايا، الذي يتيح للعملاء الحصول على عروض وخصومات خاصة، ومسار فعاليات بتنظيم مبادرات وفعاليات خاصة بمختلف مدن المملكة، ومسار خبرة المعني بتطوير واستثمار خبرات المتقاعدين بالتعاون مع شركاء البرنامج ومسار التمويل.

ويمنح المتقاعد والمستفيد فرصة الحصول على تمويل من كبرى شركات التمويل الشخصي وتمويل السيارات ومسار المسؤولية الاجتماعية بطرح مبادرات خدمية متنوعة، بالشراكة مع عدد من القطاعات غير الربحية وأفراد المجتمع.