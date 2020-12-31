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النيابة العامة تباشر التحقيق في مقتل مقيم مصري على يد حدث

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أكدت أنه جرى استجواب الجاني

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في حادث إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية يبلغ من العمر ٣٥ عاماً.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن الجاني حدث يبلغ من العمر ١٤ عاماً، وجرى استجوابه وفقاً للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث.

وأشار المصدر إلى أن الجاني أقر بمسؤوليته عن الحادثة ويجري العمل حالياً على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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