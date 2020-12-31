

القاهرة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أنه لم تُكتشف أي سلالات جديدة من فيروس

وأوضح المكتب اليوم ردا على وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مسؤول اللوائح الصحية الدولية المنوط بالإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة لم يبلغنا عن ظهور أي سلالة جديدة للفيروس بمصر.

وشدد المكتب على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي لتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن بعض الحالات الإيجابية ليست لديها أعراض.

// انتهى //

00:41ت م

0237



القاهرة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأعلن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أنه لم تُكتشف أي سلالات جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في مصر حتى الآن.وأوضح المكتب اليوم ردا على وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مسؤول اللوائح الصحية الدولية المنوط بالإبلاغ عن ظهور أي سلالات جديدة لم يبلغنا عن ظهور أي سلالة جديدة للفيروس بمصر.وشدد المكتب على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي لتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن بعض الحالات الإيجابية ليست لديها أعراض.// انتهى //00:41ت م0237

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة العالمية: لم تُكتشف سلالات جديدة لكورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.