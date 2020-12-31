القبض على 4 مخالفين للإجراءات الاحترازية اعتدوا على الحراسات الأمنية بأحد المجمعات التجارية

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جدة - خالد شويل - أكد مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً عن اعتداء 4 مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض بعد منعهم من الدخول لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فايروس كورونا المستجد، وتم القبض على المتهمين، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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