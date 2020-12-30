شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يؤكد نجاح رؤية «الثقافة» والان نبدء بالتفاصيل
أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن وزارة الثقافة سعت خلال العامين الماضيين إلى تطبيق رؤيتها بنجاح على أرض الواقع، من خلال إطلاق عشرات المبادرات الثقافية، وتعزيز التعليم والتدريب في القطاعات الثقافية.
وأضاف خلال برنامج "ضيف بدر": "رؤية وزارة الثقافة طموحة جدا، وضخمة، تحتاج إلى نحو 20 سنة لتطبيقها، وما تحقق منها خلال العامين الماضيين كثير جدا، فقد رأينا إطلاق عشرات المبادرات الثقافية، وتعزيز التعليم والتدريب في القطاعات الثقافية".
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