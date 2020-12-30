شكرا لقرائتكم ضبط عدد من مخالفي الإجراءات الاحترازية في سكاكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-30 ضبط عدد من مخالفي الإجراءات الاحترازية في سكاكا متابعات الخليج 365 - سكاكا نفذت شرطة منطقة الجوف في مدينة سكاكا عددًا من الجولات الميدانية، وضبطت عددًا من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة. وتتابع شرطة الجوف في المنطقة ومحافظاتها مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عدد من مخالفي الإجراءات الاحترازية في سكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.