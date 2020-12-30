شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تباشر التحقيق في مقتل مقيم مصري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في حادثة إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية يبلغ من العمر ٣٥ عاماً. وأوضح المصدر بأن الجاني حدث يبلغ من العمر ١٤ عاماً، وجرى استجوابه وفقاً للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث. وقد أقر الجاني بمسؤوليته عن الحادثة ويجري العمل حالياً على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.



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