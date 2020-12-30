تطورات جديدة ومثيرة بشأن مقتل مقيم في واقعة إطلاق نار بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في حادث إطلاق نار في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، نجم عنها وفاة مقيم مصري الجنسية يبلغ من العمر ٣٥ عاماً.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الجاني حدث يبلغ من العمر ١٤ عاماً، وجرى استجوابه وفقاً للقواعد والضمانات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث.
وأبان المصدر، أن الجاني أقر بمسؤوليته عن الحادثة ويجري العمل حالياً على استكمال عدد من إجراءات التحقيق وفق الطرق النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
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