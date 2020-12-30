شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. امرأة من جدة تتسبب في كارثة عندما أرادت غسل سيارة زوجها أثناء نومه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

رصد مقطع فيديو، سيدة في جدة أرادت غسل سيارة زوجها أثناء نومه ولكنها تسببت بكارثة، حيث وقعت المركبة في منحدر منخفض، حيث حظي الفيديو بتفاعل لافت من قبل متداوليه.

وبدا في الفيديو، السيدة تحاول الخروج من المنحدر المنخفض ولكن باءت كل محاولاتها بالفشل، فيما أثار المقطع انتشارًا وتفاعلًا واسعًا.

وانهالت التعليقات الطريفة على الفيديو من قبل المواطنين، فيما انتقد البعض ما فعلته السيدة بسيارة زوجها.