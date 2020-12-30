مكافأة مالية كبيرة لمن يعثر على مفقود الرياض أو يُدلي بمعلومات عنه

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):رصد ذوو الشاب المفقود محمد الدوسري، اليوم الأربعاء، مكافأة مالية بمبلغ 200 ألف ريال لمن يصل إليه، وذلك بعد مرور شهر على اختفائه.
وبحثت الجهات الأمنية والفرق التطوعية، عن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً دون جدوى، والذي خرج لحضور مناسبة زواج قبل شهر ولم يعُد من حينها.
وكان الدوسري خرج من منزله مع 2 من رفاقه لحضور مناسبة زواج بإحدى محافظات الرياض، حيث نزل على طريق بيشة بعد الرين بقرابة 100 كيلومتر في طريق عودته للعاصمة، واختفى.
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