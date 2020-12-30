شكرا لمتابعة خبر عن "خالد النمر" يوضح إمكانية تبرع مريض ضغط الدم بدمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح استشاري واستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إمكانية تبرع مريض ضغط الدم بدمه. أوضح استشاري واستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إمكانية تبرع مريض ضغط الدم بدمه. وقال الدكتور عبر حسابه على " تويتر " : العُرف الدولي اذا كان الضغط متحكم به فيمكن التبرع، ولكن لكل مختبر دم شروطه الخاصة به التي يجب ان تُعرف قبل التبرع.

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