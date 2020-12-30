شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشبان في مجمع تجاري بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشبان في مجمع تجاري بالرياض.

وبدا في الفيديو مجموعة من الشبان يتشاجرون مع بعضهم البعض، داخل مجمع تجاري وسط تجمهر عدد من الأشخاص، حيث حظي بتفاعل لافت.

وأثار المقطع انتشارًا وتفاعلًا واسعا من قبل المواطنين الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم بسبب الشجار الحاد الذي وقع بين هؤلاء الشبان، فيما طالبوا مواطنون الجهات المختصة بسرعة التحقيق في الحادثة وتوقيع عقوبة صارمة على هؤلاء الشبان.