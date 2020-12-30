«التأمينات» توضح متطلبات وحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة وشروط رده

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، متطلبات وحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة وشروط رده.

وبينّت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكترومي الرسمي، أنه إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصرف المعاش، فإنه يُصرف للمشترك أو أفراد عائلته في حال وفاته تعويض من دفعة واحدة.

آلية حساب تعويض الدفعة الواحدة

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة وآلية حساب تعويض الدفعة الواحدة والذي يتم حسابها كالآتي:

- يتم حساب التعويض للفترة قبل 1/1/1422هـ بواقع (6%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهرًا الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك.

- يتم حساب التعويض للفترة بعد 1/1/1422هـ بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين وذلك عن كل شهر من أشهر الاشتراك في الستين شهرًا الأولى، وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك، ويتم توزيع قيمة التعويض بالتساوي بين أفراد العائلة.

حالات صرف ورد تعويض الدفعة الواحدة

وحصرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني في الحالات التالية:

- إذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

- إذا كان المشترك امرأة.

- إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة.

- إذا كان قد صدر بحقه حكم بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر.

- إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية.

وأوضحت مؤسسة التأمينات، أنه يجوز للمشترك الذي يعود للعمل الخاضع لأحكام النظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة طبقًا لأحكام النظام الجديد أن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة اشتراكه، شريطة أن يرد مبلغ التعويض كاملًا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل.

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