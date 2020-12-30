يمنع حذف الاسم حتى تمامه
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن العامل الوافد يظل مسجلًا بنطاق الكيان المتواجد به حتى إتمام الخروج النهائي من المملكة.
جاء ذلك ردًا من الوزارة على طلب وردها، من أحد المستفيدين قال فيه: «عندي عامل معطيه خروج نهايي، وأطلب تحديث المنشأة وحذف اسمه ليتسنى لي تجديد العمالة الباقية».
وقالت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إنَّ الوافد يبقى محتسبًا على نطاق الكيان المسجل عليه حتى تتم عملية الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية.
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كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية: عدم الخروج النهائي من المملكة يُبقي تسجيل الوافد بنطاق المنشأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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