الموارد البشرية: عدم الخروج النهائي من المملكة يُبقي تسجيل الوافد بنطاق المنشأة

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن العامل الوافد يظل مسجلًا بنطاق الكيان المتواجد به حتى إتمام الخروج النهائي من المملكة.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على طلب وردها، من أحد المستفيدين قال فيه: «عندي عامل معطيه خروج نهايي، وأطلب تحديث المنشأة وحذف اسمه ليتسنى لي تجديد العمالة الباقية».

وقالت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إنَّ الوافد يبقى محتسبًا على نطاق الكيان المسجل عليه حتى تتم عملية الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية.

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