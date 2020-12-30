هل يمكن سداد رسوم الضريبة الأقل من ريال؟.. «البريد السعودي» يجيب

أكد البريد السعودي، اليوم الأربعاء، أنه يمكن سداد رسوم الضريبة المضافة، عن طريق 3 مسارات، من بينها بوابة الدفع الموحدة.

وردًا على استفسار بشأن سداد رسوم الضريبة المضافة الأقل من ريال، قال البريد السعودي: يمكن سداد رسوم الضريبة المضافة عن طريق بوابة الدفع الموحدة أو من خلال مكتب البريد عند الاستلام أو من خلال الموزع في حال توصيلها إلى مقر الإقامة.

جاء ذلك تعليقًا من البريد على تلقى أحد المستفيدين رسالة من ماكينات السداد الآلي، تقول: نعتذر عن قبول الدفع نقدًا.. كل ضريبة أقل من ريال لا يتم سدادها.. نعتذر عن قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية.

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