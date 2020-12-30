«حقوق الإنسان»: 12 التزامًا على العامل تجاه المؤسسة المنخرط معها

حددت هيئة حقوق الإنسان، الواجبات التي يجب على العامل الإلتزام بها وذلك وفق ما نص عليه وحدده نظام العمل.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكتروني، الإلتزامات والواجبات التي على العامل وكذلك ما له من حقوق.

واجبات العامل

وبينّت هيئة حقوق الإنسان أنه يقع على عاتق العامل الواجبات التالية التي نص عليها نظام العمل، وهي كالتالي:

- التقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام العام أو الآداب أو ما يعرض للخطر.

- المحافظة على مواعيد العمل.

- إنجاز العمل على الوجه المطلوب.

- العناية بالأدوات التي تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات المنشأة.

- الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل على سيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المنشأة في نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.

- تقديم العون والمساعدة في الحالات الطارئة.

- المحافظة على الأسرار الفنية والصناعية والتجارية للمنشأة.

- عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء بأجر أو دون أجر.

- عدم استغلال عمله بالمنشأة تحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره على حساب المنشأة.

- تحديث بياناته بالمنشأة كلما طرأ جديد على حالته الاجتماعية أو محل إقامته.

- التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية بالبلاد.

- عدم استعمل أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.

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