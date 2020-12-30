رفعت بلدية مربة الفرعية 1450 طنًا من مُخلّفات المتنزهين بالبرحات والأحياء والمخططات الواقعة في نِطاقها على امتداد طريق (عقبة ضلع) ومعالجة التشوهات والمُخلّفات من المواقع والساحات خلال الأيام الماضية. وأوضح رئيس البلدية علي الشهراني أن البلدية رفعت هذه الكميات من الساحات والبرحات التي يرتادها المتنزهون، موجهًا بأهمية المحافظة على الأماكن العامة لتكون مُتنفسًا للجميع، مبينًا أن البلدية تواصل حملة الرقابة الصحية على المطاعم والمنشآت التجارية من خلال الحملات الرقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات الصحية والاشتراطات البلدية.



كانت هذه تفاصيل خبر رفع 1450 طنا من المخلفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.