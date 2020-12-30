لص الـ Bobcat سائق سطحة

أطاحت الجهات الأمنية في المدينة المنورة، بلص خمسيني امتهن سرقة المعدات الخفيفة الـ«Bobcat» من مواقع عمل شركات المقاولات في مخططات المدينة، واستغل السارق مركبته «سطحة» المزودة بونش لانتشال المعدات الصغيرة، التي تستخدمها شركات المقاولات بكثرة في رصف الطرق والأماكن، التي يتعذر وصول المعدات الكبيرة إليها.

نقل المعدة

استغل اللص ترك شركات المقاولات لمعداتها ليلا بالقرب من مواقع العمل لاستكمال أعمالها في اليوم التالي، لصعوبة نقل المعدات من المواقع وإعادتها يوميا.

واستولى اللص على 6 معدات عبر تحميلها بالونش ورفعها على شاحنته ونقلها لمواقع أخرى بغرض بيعها، وبدأت الجهات الأمنية بدراسة القضية، بعد تلقي العديد من البلاغات عن سرقات من مواقع مختلفة، وبدأت البحث عن الجاني بعد تشابه طرق عملية السرقة، وقادت كاميرات أحد المحال لرصد اللص، أثناء نقله معدة من الموقع بعد انتهاء فترة عمل إحدى الشركات، في حين تترواح قيمة المعدة من 50 إلى 110 آلاف ريال.

ضُبط متلبسا

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بالشرطة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، لتورطه بسرقة 6 معدات، وذلك من عدة أحياء متفرقة بالمدينة، وتم القبض عليه متلبساً وهو يقود إحداها، وتم استرداد 3 منها، وتقدر قيمة المعدات المسروقة بحوالي 707.000 ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

كيفية ارتكاب السرقات

يرصد اللص أعمال إحدى الشركات

عقب انتهاء العمل ينصرف العمال

تترك المعدة في مكانها لصعوبة نقلها

يستغل فترة الليل وينقل المعدة على السطحة

يتجه إلى موقع بعيد محدد سابقا تمهيدا لبيعها