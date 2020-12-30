عاصمة الزهور 2021

أطلق مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء، المهندس إبراهيم الخليل، أمس، «الأحساء.. عاصمة الزهور في شتاء 2021» بالتزامن مع تدشين المحافظ، الأمير بدر بن محمد، فاعليات كرنفال «الزهور 2» في مدينة «جواثا» السياحية (شمال شرق واحة الأحساء الزراعية)، الذي يتضمن أكبر خريطة للمملكة مع مراعاة توزيع المناطق فيها بألوان الزهور المختلفة على أرض دائرية الشكل، مساحتها الإجمالية 5800 متر مربع.

موسوعة جينيس

أعلن «الخليل» بدء جهات الاختصاص في إدارته أعمال التنسيق مع القائمين على موسوعة الأرقام القياسية العالمية (جينيس)، لحضور الكرنفال، والوقوف على خريطة المملكة بالزهور، تمهيدا لاعتماد تسجيلها كأكبر خريطة بالزهور في العالم، حيث جرى توريد أكثر من 500 ألف زهرة، متنوعة الأشكال والألوان، من مشاتل زراعية متخصصة داخل الأحساء وخارجها، علاوة على كميات كبيرة من الزهور في الأركان المشاركة والشتلات الزراعية المنزلية، كاشفا عن إطلاق مسابقات متعددة لزوار الكرنفال في التصاميم الخاصة بالتشكيلات الإبداعية للزهور، ومحاكاة تصاميم جاهزة، ومشيرا إلى أن الكرنفال يأتي مواكبا لحصول الأحساء على لقب أكبر واحة نخيل زراعية في العالم.

نسخة جديدة

أشار مدير وزارة البيئة فى الأحساء إلى أن 95 % من العاملين والقائمين على الكرنفال والمدينة السياحية من السعوديين (ذكورا وإناثا)، وأن الطاقة الاستيعابية لموقع الكرنفال تبلغ أكثر من 35 ألف زائر وزائرة، وتضاعفت كمية الزهور بين النسخة الأولى والثانية 10 أضعاف، وكذلك زيادة الأركان، والاستعدادات والتجهيزات بشكل أكبر وقبل فترة زمنية. كما تضاعفت المساحات المخصصة للكرنفال 5 أضعاف، ليصل إجمالي مساحته إلى 20 ألف متر مربع، واصفا الكرنفال بـ«النقلة النوعية» في النسخة الجديدة بهدف إبراز هوية الأحساء ومكانتها عالميا بمشاركة من متخصصين في تصاميم الزهور والأعمال التشكيلية المتنوعة.