60 ألف سيارة يوميا تتخطى طاقة طريق الملك فهد

قدرت وزارة النقل حجم الحركة المرورية على طريق الملك فهد حاليا بـ220 ألف سيارة في اليوم على المسارات السريعة، و40 ألف سيارة على مسارات طرق الخدمة، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للطريق 160 ألف سيارة في اليوم على المسارات السريعة، و60 ألف على مسارات طرق الخدمة.

مخرج وتقاطعات

بحسب الوزارة، يبدأ طريق الملك فهد بنهاية طريق ديراب وتقاطعه مع الدائري الجنوبي، ويستمر إلى أن ينتهي بتقاطعه مع مخرج طريق بنبان إلى طريق القصيم السريع، وأنشئ الجزء الأوسط من الطريق، الواقع بين تقاطعي طريق المعذر شمالا وطريق عسير جنوبا، والبالغ طوله أكثر من 5 كيلو مترات، بواسطة الهيئة العليا، لتطوير مدينة الرياض، وبدأ التخطيط لتنفيذه في 1407، وافتتح هذا الجزء في 1411.

نفق مفتوح

يبلغ متوسط عرض طريق الملك فهد 95 مترًا، وصُمم الجزء الرئيسي منه على شكل نفق مفتوح منخفض عن سطح الأرض بمقدار 8 أمتار، للتقليل من الضوضاء الناتجة عن استخدام الطريق، ولعدم تقسيم المدينة بصريا وعضويا إلى جزءين شرقي وغربي، يفصلهما هذا الطريق الذي يعد أحد المحاورالرئيسية لشبكة الطرق بمدينة الرياض، المتمثلة في الطريق الدائري بجميع أضلاعه، بينما يقسم طريقا مكة المكرمة والملك فهد الرياض نصفين (شمالي وجنوبي).

وبلغ حجم الحركة المرورية على الطريق عند افتتاحه 1440 ألف سيارة يوميا على المسارات السريعة، و15 ألف سيارة في اليوم على طرق الخدمة.

واستمر حجم الحركة المرورية فى التزايد، حتى تعدى الـ220 ألف سيارة في اليوم على المسارات السريعة، و40 ألف سيارة يوميا على مسارات طرق الخدمة في الوقت الحالي.

طريق الملك فهد

95 مترا متوسط عرضه

الجزء الرئيسى منه على شكل نفق منخفض عن سطح الأرض بـ8 أمتار

يعد أحد المحاورالرئيسية لشبكة الطرق بمدينة الرياض

1440 ألف سيارة يوميا عند افتتاحه

220 ألف سيارة حاليا في اليوم

160 ألف سيارة طاقته الاستيعابية