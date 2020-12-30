تطوير الاتصال المرئي بغرف العمليات الأمنية

تتجه وزارة الداخلية إلى تطوير نظام الاتصال المرئي بغرف العمليات المشتركة في المركز الوطني للعمليات الأمنية بكافة مناطق المملكة. ويقوم النظام على أن تكون لدى المركز «منصة ويب»، ويستضيف المركز الوطني للعمليات الأمنية المتصلين خلال الاجتماع، وله كافة الصلاحيات، وقد تحتوي المكالمة في المنصة على 100 متصل، ويمكن مشاركة الصلاحيات مع متصلين آخرين، حيث تتيح المنصة لقاءات العمل الجماعية، ويمكن لكل شخص أن يشارك بصورة الشاشة الخاصة به أو ملفاته، كما أنه متاح على الآيفون والكمبيوتر، ويكون الدخول للمنصة عن طريق كلاود خاص وشرائح مشفرة وعبر الإنترنت مع وجود خاصية التوثيق الثنائي عن طريق الرسائل والإيميل.

مستوى عال

مرت عملية إنشاء وتطوير مهام وأعمال المركز الوطني للعمليات الأمنية الذي كان يعرف سابقاً بمركز القيادة والسيطرة والتحكم بمراحل متعددة، وكانت مهمته تقتصر على الدور التنسيقي لجهود الجهات الأمنية فيما بينها من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.

ومع ازدياد المهام الموكلة للمركز واستشعاراً لأهمية دوره وانطلاقاً من التوجيهات بتوفير جميع متطلبات العمل الأمني للرقي به، تغيير اسم مركز القيادة والسيطرة والتحكم بوزارة الداخلية إلى (المركز الوطني للعمليات الأمنية)، وذلك لاستيعاب مهام جديدة يطلبها الواقع الأمني، بوجود مركز على مستوى عالٍ من التجهيزات التقنية والكوادر البشرية القادرة على مواكبة العمل الأمني المتطور على مستوى العالم، والانطلاق بالعمل الأمني إلى آفاق أرحب لخدمة قاطني هذا البلد المعطاء، وثمرة ذلك انطلاق مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، والذي سيعقبه إنشاء مراكز لبقية المناطق بإذن الله، حيث يضم المركز الأجهزة الأمنية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها حتى انتهائها.

حالات طارئة

يقدم المركز الوطني للعمليات الأمنية الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، بالإضافة لقيامة بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر. كما يقوم المركز بمتابعة الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.