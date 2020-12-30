الفيصل يستقبل مسؤولي جمعية الإعاقة السمعية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مكتبه بجدة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية علي الحلافي، وأعضاء الجمعية. واستمع إلى شرح عن مهام الجمعية التي تُمكّن ذوي الإعاقة السمعية من المشاركة في جميع الأعمال، إلى جانب دورها في تقديم الخدمات الخاصة والعامة لهذه الفئة وإدخالهم برامج تعليمية وتثقيفية خاصة بهم، كما تعمل على تفعيل دور خدمة المجتمع في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة.



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