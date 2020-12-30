السعودية اليوم / مجلس النيابة العامة يعقد جلسته برئاسة النائب العام



الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

عقد مجلس النيابة العامة جلسته اليوم، برئاسة معالي النائب العام رئيس المجلس الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، وذلك في المقر الرئيس بالرياض .

وناقش المجلس خلال الاجتماع الموضوعات التي تخص العمل النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة، وأصدر بشأنها عدة قرارات.

وثمن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم كبير لمرفق النيابة العامة في سبيل تعزيز العدالة الناجزة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما و أن يوفق منسوبي النيابة العامة لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

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22:45ت م

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