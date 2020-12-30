السعودية اليوم / رئيس المجلس الأعلى للأئمة في البرازيل يؤكد دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين



الرياض 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أكد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية في البرازيل الدكتور عبدالحميد متولي، الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

ووصف في تصريح له على هامش مشاركته بالمؤتمر الثالث والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، المملكة ببلد الخير والراعية للمسلمين في العالم، سائلاً الله تعالى أن يحفظها، وأن ينفع بجهودها جميع المسلمين.

وأشاد الدكتور متولي، بموضوع المؤتمر المتعلق بالأحكام الفقيه الإسلامية المتعلقه بالأوبئة والجوائح،الذي نظمه مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا الجنوبية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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22:29ت م

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